Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı
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Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde Cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu.

Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde Cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Balıksırtı Mahallesi kırsalında, cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında icra edilen adli arama faaliyeti kapsamında arama yapıldığı belirtildi.

Makineli tüfek ve Kalaşnikov bulundu

Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı
Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı
Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı
Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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