Diyarbakır'da çalıların arasında 201 kilogram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da çalıların arasında 201 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da çalıların arasında 201 kilogram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında arazide çalıların arasına gizlenmiş vaziyette toplam 201 kilogram toz esrar ele geçirildiği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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