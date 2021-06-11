DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
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DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN

DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, çağrı merkezlerinde istihdamın 3 bin 500'e ulaştığını, bu sayıyı yıl sonuna kadar 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, çağrı merkezlerinde istihdamın 3 bin 500'e ulaştığını, bu sayıyı yıl sonuna kadar 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, kentteki çağrı merkezlerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Karaloğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın genç nüfusa sahip olduğunu belirten Karaloğlu, çağrı merkezlerini, kentte istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak noktasındaki en önemli projelerden biri olarak gördüklerini söyledi. Karaloğlu, çağrı merkezlerindeki çalışan sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının olduğunu belirtip, şu an 3 bin 500 olan istihdamı 5 bine ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN
DİYARBAKIR'DA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İSTİHDAM HEDEFİ 5 BİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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