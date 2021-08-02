Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada

Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli 2 kişinin, Gazi Caddesi'ne el yapımı patlayıcı attığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli 2 kişinin, Gazi Caddesi'ne el yapımı patlayıcı attığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, yaşları 18'den küçük 2 çocuğu gözlem altına aldı. 

Olay, dün akşam, Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Otelin karşı sokağında bekleyen yüzleri maskeli 2 kişi, bir süre yoğun olarak kullanılan caddeyi kontrol etti ardından hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı ateşleyip attı. Otelin önünde bekleyen birinin fark ettiği patlayıcı, aniden gürültüyle patladı. Patlayıcı atılmasının güvenlik kamerasına yansıdığı anlarda önce alev çıktığı sonra da ortalığın dumanla kaplandığı görüldü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlarının 18'den küçük olduğu belirlenen 2 çocuğu gözlem altına aldı. 

FOTOGRAFLI


Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada
Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada
Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada
Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Alevler Bodrum'u sardı! Vatandaşlar evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrum'u sardı! Vatandaşlar evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Onur Akay Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 10:53:15. #1.16#

title