Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da sessizlik hakim olurken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da sessizlik hakim olurken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele doğrultusunda yayımladığı genelgede, 81 ilin tamamında Ramazan Bayramını da kapsayan 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının gece 00.00 itibariyle başlamasıyla Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini yapıp, kimlik ile izin belgesi denetimleri gerçekleştirdi. Kentin işlek noktalarından Ofis semti ve Dağkapı Meydanı gibi noktalar sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, fırınlar, market, kuruyemiş, kasaplar ve ara sokaklardaki bakkallar gibi istisnai kişiler ve yerler muaf tutulurken, işe gitmek isteyenlerin sokakta olduğu görüldü.

Kaynak: İHA