Diyarbakır'da cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı

Diyarbakır'da cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamından 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Diyarbakır'da cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamından 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilan edildiği iller arasında bulunan Diyarbakır'da cadde ve sokaklar 3'üncü gününde de boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 il de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, araç trafiğinin yoğun olduğu Şanlıurfa yolu ve Dağkapı meydanı sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların sabah saatlerinde işlerine gittiği görüldü.

Kaynak: İHA