Diyarbakır'da cadde ve sokaklar kısıtlama sonrası sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamından 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından Diyarbakır sokakları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamından 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından Diyarbakır sokakları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 il de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, araç trafiğinin yoğun olduğu Şanlıurfa yolu, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Gazi ve İnönü caddeleri ile Ofis semti sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, fırınlar, market ve ara sokaklardaki bakkallar gibi istisnai kişiler ve yerler muaf tutulurken, işe gitmek isteyenlerin sokakta olduğu görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA