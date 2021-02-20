Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı

20.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:10
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde cuma günü 21.00'de başlayan ve pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ceza uygulandı.

 


- Diyarbakır
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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