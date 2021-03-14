Diyarbakır'da cadde ve sokak doldu; uyarılar hiçe sayıldı
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Diyarbakır'da cadde ve sokak doldu; uyarılar hiçe sayıldı

14.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:09

Diyarbakır'da cadde ve sokak doldu; uyarılar hiçe sayıldıSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'düşük riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'da, hafta sonu kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci hafta sonu halk, cadde ve sokaklara akın etti.

Diyarbakır'da cadde ve sokak doldu; uyarılar hiçe sayıldı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'düşük riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'da, hafta sonu kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci hafta sonu halk, cadde ve sokaklara akın etti. Özellikle parklar, yeşil alanlar ve tarihi mekanların dolduğu kentte birçok kişinin, uyarı anonslarına rağmen mesafe ve maske kurallarına uymadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları geçen hafta sonu kaldırıldı. Kentte, vatandaşlar 3,5 ay süren kısıtlamaların ardından hafta sonunu dışarıda geçirmenin ikinci hafta sonunun tadını çıkarmaya başladı. Hava sıcaklığının 15 dereceyi bulmasıyla kimi çocuklarıyla kimi de arkadaşlarıyla Sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü ile Hz. Süleyman Camisi ve İçkale'nin bulunduğu Millet Bahçesi'ne akın etti. Hafta sonunu kısıtlamasız geçiren Diyarbakır'da aynı zamanda sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Ailesiyle birlikte piknik yapanların da olduğu bazı bölgelerde vatandaşların çoğunun da maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Uyarı anonslarına rağmen mesafe ve maske kurallarına uymadığı gözlendi.

'TEDBİRLERE UYULMUYOR'

Şanlıurfa'dan gelen Fırat Kaplan, arkadaşlarıyla birlikte Diyarbakır'ı gezmeye geldiğini ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla biz de diğer vatandaşlar gibi evde biz de bunalmıştık. Bu arayı değerlendirmek istedik. Stres atmak için geldik. Tabi maske ve tedbirlere uyarak gezebiliyoruz. Dışarıda insanları görünce maskesiz ve tedbirlere uymadan gezintilerini görüyoruz. Bu şekilde olursa eğer ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşayabileceğimiz görünüyor" dedi.

Ankara'dan gezmeye gelen Dilara Özen de Diyarbakır'a ilk defa geldiğini ve gezmek için dışarıya çıktıklarını ancak kalabalık olduğunu ancak maske ve dezenfektanı ihmal etmediklerini dile getirdi.

Diyarbakır'da cadde ve sokak doldu; uyarılar hiçe sayıldı
Diyarbakır'da cadde ve sokak doldu; uyarılar hiçe sayıldı
Diyarbakır'da cadde ve sokak doldu; uyarılar hiçe sayıldı
Diyarbakır'da cadde ve sokak doldu; uyarılar hiçe sayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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