Diyarbakır'da bungalovlardan oluşan motel yapılacak
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Diyarbakır'da bungalovlardan oluşan motel yapılacak

03.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:44
Diyarbakır'da bungalovlardan oluşan motel yapılacak

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bungalovlardan oluşan motel yapılacak.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bungalovlardan oluşan motel yapılacak.

Vali Münir Karaloğlu, katıldığı "Vali Münir Karaloğlu ile Sosyal Medya Buluşmaları" programında Eğil ilçesinin sorunlarını masaya yatırdı, yürütülen çalışmaları anlattı, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.

İlçenin altyapıdan ulaşıma, tarım ve hayvancılıktan sosyal alanlara, sağlık ve gençlik hizmetlerinden turizme kadar çeşitli sorunlarına değinen Karaloğlu, Eğil'in hem tarihi yapıları hem kutsal mekanları hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan ve turizm destinasyonu bulunan bir ilçe olduğunu söyledi.

Karaloğlu, Eğil'e dışarıdan gelen vatandaşların konaklamasını sağlamak için Kaymakam İdris Arslan'la görüştüklerini ve en kısa zamanda ilçeye bungalovlardan oluşan bir motel kazandıracaklarını bildirdi.

İlçede 25 yataklı bir hastane için yer tahsisinin yapıldığını ve ihale sürecinin başladığını da ifade eden Karaloğlu, sentetik çim saha projesinden gençlik merkezi çalışmalarına, Eğil Kalesi ve Ziyaret Tepesi arasında yapılacak yürüyüş yolundan, okullara yapılan tadilatlara ve yol yapım çalışmalarına kadar gerçekleştirilen çalışmaları aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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