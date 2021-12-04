Diyarbakır'da bulunan erkek cesedine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır'da bulunan erkek cesedine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da bulunan erkek cesedine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

BİSMİL, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrasında 5 Kasım'da kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Bismil Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) incelemesinin ardından ceset, Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 24 Ekim'de kaybolan M.B.K'ye (29) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine maktulün kardeşi G.K'ye teşhis ettirildi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki DNA incelemesi sonrası cesedin M.B.K'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 2 zanlıdan birinin 25 Ekim'de yurt dışına çıktığı, diğerinin de 15 Kasım'da silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Firari 1 şüpheli ise aranıyor.

Diyarbakır'da bulunan erkek cesedine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

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AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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