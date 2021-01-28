Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
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Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi

28.01.2021 08:36 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:43
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçe Belediyesi, Türkiye genelinde boşanma oranlarında yaşanan artışın önüne geçmek amacıyla ilçede evlenme aşamasında olan çiftlere yönelik 'Evlilik Okulu' projesini başlattı.

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçe Belediyesi, Türkiye genelinde boşanma oranlarında yaşanan artışın önüne geçmek amacıyla ilçede evlenme aşamasında olan çiftlere yönelik 'Evlilik Okulu' projesini başlattı. Haftada bir gün 2 saat süren eğitimin ardından çiftlere sertifika verilip, nikahları kıyılıyor. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "Evli çiftlerin diyaloglarının günlük olarak 15 dakikayı bulmadığını görüyoruz. Aile içinde iletişimi artırarak temeldeki birçok sorunu yok edeceğimize inanıyoruz. Mutlu çiftler mutlu çocuklar demek, mutlu çocuklar da mutlu bir nesil demek" dedi.

Bismil Belediyesi, ülke genelinde artış gösteren boşanmaların önüne geçmek amacıyla 'Evlilik Okulu' projesi başlattı. Evlendirme salonunda açılan 'Evlilik Okulu' sınıfında haftada bir gün 2 saat eğitim veriliyor. Projenin hedefi aile yapısı ve güçlenmesine katkı sağlamak. Çiftlere, Müftülük, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler uzmanlarımız ve psikologlar ile avukatlar tarafından etkili iletişim, öfke kontrolü, empati, beden dili, sağlıklı ebeveyn ilişkileri, dinimizde evlilik ve aile hayatı, evlilikte ibadetin yeri ve önemi, temizlik ve hijyen, sağlıklı beslenme, aile bütçesi hazırlama ve sürdürülebilirliği, doğru alışveriş usulleri ve dinimizde israf, güvenli internet ve dolandırıcılardan korunma gibi evlilik hayatı için hayati için önem taşıyan konular anlatılıyor. Programın sonunda çiftlere, sertifika, nikah şekeri, çiçek tohumu, fincan ve Türk kahvesi hediye ediliyor.

'BU SORUNLARIN İÇERİSİNDE KADINA ŞİDDET ÖN PLANDA'

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, projeyle evlenmek isteyenlere evlilik kurumunun ne kadar ciddi bir kurum olduğunu anlatmayı hedeflediklerini söyledi. Türkmen, "Bu noktada daha etkili iletişim içerisinde bulunabilen çiftler, kadına yönelik şiddetin engellendiği aileler kurmayı ümit ediyoruz. Evlilik okulumuz Bismil Belediyesi önderliğinde Müftülük, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler uzmanlarımız ve psikologlar ile avukatlar tarafından hazırlanan bir eğitim programı sunmaktadır. Bu eğitim programını almak isteyen çiftler evlenme amacıyla belediyemize müracaat eden çiftlerimizi bu evlilik programımıza dahil ediyoruz. Bu okul çerçevesinde haftanın bir günü çiftlerimize bizim programımız dahilinde olan konularda eğitim veriyoruz. Bunun dışında çiftlerimizin merak ettiği soruları da uzman personellerimiz tarafından yanıtlıyoruz. Etkili iletişim yöntemleri, evlilik içerisinde iletişim, İslam'da evlilik, evliliğin medeni hukuk çerçevesinde hukuksal boyutu ve evlilik içerisinde birbirlerine insani olarak duyması gereken saygı ve sabrı anlatmaya çalışıyoruz. Bu hizmetimiz sadece yeni evlenen çiftler için değil beraberliği üzerinden yıllar geçen çiftlere hizmet vermeyi planlıyoruz. Eğitim sonunda küçük ödüller ve sertifikalar veriyoruz. Eğitimin sonunda bir sınavımız yok. Günlük olarak baktığımız evli çiftlerin diyalogları 15 dakikaya bulmadığını görüyoruz. Aile içerisinde iletişimi artırarak ailenin temelindeki birçok sorunu yok edeceğimize inanıyoruz. Bu sorunların içerisinde kadına şiddet ön planda bunun dışında ailelerimizin daha mutlu yuva kurabileceklerine inanıyoruz. Mutlu çiftler mutlu çocuklar demek, mutlu çocuklar da mutlu bir nesil demek" diye konuştu.

'ZORA DÜŞTÜĞÜNDE NERELERE BAŞVURMALARINI BİLMELERİ ÇOK İYİ OLDU

Evlilik okulunda ders alan çiftlerden Emrullah Özçelik, böyle bir eğitimin daha önce olmadığını ve evlilik için başvuru yaptıklarında bunun zorunlu olduğunu öğrendiğini ifade etti. Özçelik, "Doğuda bildiğiniz üzere görücü usulü evlilikler çok fazla olduğu için böyle bir projenin olduğunu bilmiyorum ama özellikle kadınlar için çok iyi. Günümüz şartlarında kadına şiddet olaylarında zora düştüğünde nerelere başvurmalarını bilmeleri çok iyi oldu. Faydalı buluyorum" dedi.

Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi
Diyarbakır'da boşanmaların önüne geçmek için 'Evlilik Okulu' projesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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