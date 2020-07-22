Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu
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Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulunduDİYARBAKIR'da boş arazide hareketsiz halde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

22.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:40

Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu

DİYARBAKIR'da boş arazide hareketsiz halde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin İsmail Yaka'ya (29) ait olduğu tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi 500 Evler semtinde meydana geldi. Boş arazide harekesiz yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin İsmail Yaka'ya ait olduğu tespit edildi. Yaka'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerince Yaka'nın ölümü ile ilgili çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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