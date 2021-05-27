Diyarbakır'da bombalı araç paniği... Araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı
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Diyarbakır'da bombalı araç paniği... Araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bombalı araç paniği... Araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı Plakasız araç 'dur' ihtarına uymadı, araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir araç takibe alındı.

Diyarbakır'da bombalı araç paniği... Araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı

Plakasız araç 'dur' ihtarına uymadı, araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir araç takibe alındı. Kısa süreli kovalamaca sonuca aracı durduran şahıs elindeki çantayı araziye atıp kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Zanlı güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanırken, araziye attığı çanta da kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Olay, Diyarbakır-Mardin yolu üzeri havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik güçlerinin şüphelendiği plakasız araç 'dur' ihtarına uymayınca takibe alındı. Kısa süreli kovalamacada araçta bulunan bir şahıs aracı yol kenarına bırakarak içerisindeki çantayı attıktan sonra kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde şahıs yakalanırken, araçtan atılan çantanın içerisinde bomba olduğu iddiası ekipleri alarma geçirdi. Yolun trafiğe kapatılması ile beraber olay yerine gelen bomba imha ekipleri kıyafetlerini giydikten sonra fünye ile çantayı kontrollü olarak patlattı. Patlama sonrası araç çevresinde detaylı inceleme yapılırken yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere terörle mücadele ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Çantada ne olduğu öğrenilemezken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da bombalı araç paniği... Araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı
Diyarbakır'da bombalı araç paniği... Araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı
Diyarbakır'da bombalı araç paniği... Araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı
Diyarbakır'da bombalı araç paniği... Araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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