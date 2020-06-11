Diyarbakır'da bomba süsü verilmiş paketin içinden kum çıktı
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Diyarbakır'da bomba süsü verilmiş paketin içinden kum çıktı

Diyarbakır'da bomba süsü verilmiş paketin içinden kum çıktı Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çöp konteynırın önüne bırakılan ve içerisine kum doldurmuş paketin içinde polisin yaptığı incelemede kum çıktı.

11.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:07

Diyarbakır'da bomba süsü verilmiş paketin içinden kum çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çöp konteynırın önüne bırakılan ve içerisine kum doldurmuş paketin içinde polisin yaptığı incelemede kum çıktı. Mahallede oturan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 47 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce etrafı koli Bandı ile sarılı halde 25 kiloluk bir paket sokak içerisinde bulunan çöp konteynırın önüne bırakıldı.

Çevrede geçen vatandaşlar çöp konteynırın önüne bırakılan paketi fark edince durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bomba uzmanı ekipleri bekledi. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis ekipleri şüpheli pakete önce robot ile müdahalede bulundu ardından koruyucu elbise giyen bomba uzmanı polis pakete yaklaşarak incelemede bulundu. Polisin yaptığı incelemede paket içerisine kum doldurularak bomba süsü verildiğini tespit etti. Yapılan tespitlerde paketin içerisinde kum çıkarken sokakta oturan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Diyarbakır'da bomba süsü verilmiş paketin içinden kum çıktı

Kaynak: İHA

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