Diyarbakır'da bit pazarı kapatıldı
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Diyarbakır'da bit pazarı kapatıldı

Diyarbakır'da halk arasında "bit pazarı" olarak bilinen ikinci el ürünlerin satıldığı pazar yeni tip kronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Diyarbakır'da bit pazarı kapatıldı
07.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:23

Diyarbakır'da halk arasında "bit pazarı" olarak bilinen ikinci el ürünlerin satıldığı pazar yeni tip kronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Sur'daki olaylardan sonra Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı alanına taşınan ve giyimden elektronik ürünlere kadar ikinci el eşyaların satıldığı pazar, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatı üzerine çalışma başlatan Bağlar Belediyesi ve polis ekiplerinin çalışması sonucu boşaltıldı.

Ekipler pazar esnafına alınan kararı tebliğ ederek, kurulan stantları kaldırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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