Diyarbakır'da Bismil ve Çınar otobüslerinin güzergahı düzenlendi

BİSMİL, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bismil ve Çınar ilçelerine toplu taşıma hizmeti veren otobüslerinin güzergahını yeniden düzenledi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, vatandaşların Bismil ve Çınar hattında çalışan belediye otobüslerinin güzergahının düzeltilmesi talebi gündeme alındı.

Alınan kararla Köylü Garajından kalkan Bismil ve Çınar hattı otobüsleri, 20 Aralık'tan itibaren Batı İlçe Otogarından hareket edecek.

Bismil'e hizmet veren belediye otobüsleri Batı İlçe Otogarı, Kamışlo Bulvarı, Mehmet Uzun Caddesi, İskan Evleri, Yeni Mardin Yolu, Çarıklı, Üçyol, Bismil güzergahını, Çınar'a hizmet veren belediye otobüsleri Batı İlçe Otogarı, Kamışlo Bulvarı, Mehmet Uzun Caddesi, İskan Evleri, Yeni Mardin Yolu, Çarıklı, Üçyol, Çınar güzergahını kullanacak.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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