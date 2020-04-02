Diyarbakır'da biri hamile 3 kişinin korona testi pozitif çıktı
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Diyarbakır'da biri hamile 3 kişinin korona testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, biri hamile 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

02.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:32
Diyarbakır'da biri hamile 3 kişinin korona testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, biri hamile 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşların geçtiğimiz hafta İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan Silvan'a gelen 3 kişi, ateş ve öksürme şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Korona virüs şüphesi ile hastanede tutulan vatandaşların testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan biri hamile 3 kişi Silvan Devlet Hastanesinde karantina altına alındı.

Konu ile ilgili bilgi veren Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Kaymakam Uslu, "Gerek ilçede gerek kırsalda güvenlik güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyoruz. Kendilerini izole etsinler. İlçemizin Karacalar kırsal mahallesinde İstanbul'dan gelen 3 vatandaşımızda korona pozitif çıktığı yapılan taramalar sonucu tespit edilmiştir. Bununla ilgili sağlık ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaparak vatandaşlarımızla ilgili önlem almışlardır. Sağlık anlamında da ilimizle koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan ricamız evinde kalarak dışarıya çıkmamalarıdır" dedi.

Korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşların yakınlarının da evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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