Diyarbakır'da bir tesis havai fişek atılmasını yasakladı

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Diyarbakır'da bir tesis havai fişek atılmasını yasakladı Gazi Köşkü Müze Kafe İşletmecisi Aziz Kadri Özyıldız: "Atılan havai fişekler, kuşları ve diğer hayvanları korkuttuğu için böyle bir karar aldık" Diyarbakır'da içerisinde açık hava düğün salonunun da olduğu bir tesiste, havai fişek...

Diyarbakır'da bir tesis havai fişek atılmasını yasakladı

Gazi Köşkü Müze Kafe İşletmecisi Aziz Kadri Özyıldız:

"Atılan havai fişekler, kuşları ve diğer hayvanları korkuttuğu için böyle bir karar aldık"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da içerisinde açık hava düğün salonunun da olduğu bir tesiste, havai fişek atılması tesis işletmesi tarafından yasaklandı. Atılan havi fişeklerin kuşları ve diğer hayvanları korkuttuğu gerekçesiyle bu kararın alındığı öğrenilirken, yasağa uymayanların düğün ve organizasyonlarının iptal edildiği belirtildi.

Diyarbakır'da içerisinde açık hava düğün salonunun da olduğu bir tesiste, havai fişek atılması tesis işletmesi tarafından yasaklandı. Daha önce dilek balonlarının çevrede bulunan kırsal alanlara düşmesi ve yangına sebep verdiği gerekçesiyle dilek balonunu da işletmeciliğini yaptığı tesiste yasaklayan Gazi Köşkü Müze Kafe işletmecisi Aziz Kadri Özyıldız, şimdi de çevrede bulunan Hevsel Bahçesi'nde çeşitli hayvanların korkmasından kaynaklı havai fişeklerin atılmasını yasakladı.

"Atılan havai fişekler kuşların telef olmasına sebep oluyor"

Gazi Köşkü Müze Kafe'nin 20 yıldır işletmeciliğini yapan Aziz Kadri Özyıldız, gelen misafirlerimize tesisimizde havai fişekleri yasakladığını söylediğini dile getirdi. Özyıldız, "Aldığımız bu kararın sebebine gelecek olursak, çevremiz hep ağaç, bitki ve bahçe olduğundan atılan havai fişekler nedeniyle ağaçlarda bulunan kuşlar ödleri kopmasından kaynaklı düşerek telef oluyorlar. Hemen yanımızda Hevsel Bahçesi bulunmakta, burada birçok hayvan ve kuş çeşitleri var. Yine yanı başımızda Dicle Nehri bulunmakta, burada da türlü türlü balıklar yaşamaktadır. Bundan kaynaklı olarak bizden başka diğer canlılara saygı göstermek için tesislerimizde havai fişek atmadığımızı gelen misafirlere söylüyoruz. Gelen misafirlerimiz de şimdiye kadar aldığımız bu kararı saygı ile karşılamışlardır" dedi.

"Bizim aldığımız kararı diğer işletmelerin de almasını isteriz"

Düğün ve organizasyon yapanlara da tavsiyede bulunan Özyıldız, "Gece geç saatlerde kimseyi rahatsız etmeye kimsenin hakkı olamaz. Düğün sahiplerinden de rica ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin, gecenin bir vakti evinde çocuklarıyla yatan insanları rahatsız etmek bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla bizler böyle bir karar aldık. Diğer işletmelerinde uymasını bekliyorum. Ayrıca, tesisimizde düğün ve benzeri organizasyon yapanların havai fişek atmaları konusunda ısrar etmeleri halinde kendileriyle sözleşme yapmayarak düğün ve organizasyonlarına yer vermiyoruz. Birimiz mutlu olurken, bir diğerini rahatsız etmeye hakkımız yoktur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak