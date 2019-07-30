Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda; 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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