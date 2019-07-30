Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır da düzenlenen operasyonda, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda; 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA