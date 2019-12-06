Diyarbakır'da bir polisin aracından 120 kilo esrar çıktı

06.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:30

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir polis memuru, aracında 120 kilo esrar ile yakalandı.



Hazro ilçesinde B.İ. isimli polis, özel aracıyla ilçe çıkışında uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri tarafından araçta yapılan aramada 120 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis memuru B.İ. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ele geçirilen esrar maddesine ise el konuldu.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA