Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı
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Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da meydana gelen alacak verecek kavgasına ilişkin 16 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır'da meydana gelen alacak verecek kavgasına ilişkin 16 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Kıtılbıl Mahallesi'nde bir petrol ofisinde alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavgaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında petrol ofisinde 16 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan suç kayıtları bulunan zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 uzun namlulu silah, 4 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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