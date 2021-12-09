Diyarbakır'da bir otomobilde 46 sikke ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'da bir otomobilde 46 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da bir otomobilde 46 sikke ele geçirildi
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da bir otomobilde 46 sikke, tabanca, fişek ve bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

KARTAL, İSTANBUL (AA) - Diyarbakır'da bir otomobilde 46 sikke, tabanca, fişek ve bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü "Kartal" timlerince yapılan uygulamada, bir otomobilde arama yapıldı.

Aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 sikke ile tabanca, 61 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da bir otomobilde 46 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da bir otomobilde 46 sikke ele geçirildi

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AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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