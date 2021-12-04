Diyarbakır'da bir olay, iki cinayet, 7 tutuklama

BİSMİL, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, biri Bismil ilçesinde parçalanmış halde, diğeri Silvan yolunda silahla vurulmuş şekilde bulunan toplam 2 ceset ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, olay ile ilgili inceleme ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrasında 5 Kasım 2021 günü kimliği ve eşkali belirsiz erkek cesedinin arazide bulunduğu ihbarının alınması üzerine meydana gelen olaya müdahale edilmiştir. Olay ile ilgili olarak, Bismil Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemenin ardından kimliği meçhul cesedin Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 24 Ekim 2021 tarihinde kaybolan M.B.K. (29) isimli şahsın olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, maktul kardeşi G.K.'ye teşhis ettirilmiş ve kayıp şahsın saç ve sakallarının kardeşine benzediğini beyan etmesi üzerine, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonrası kimliği meçhul cesedin M.B.K. isimli şahsa ait olduğu öğrenilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, buluntu cesetle alakalı olarak 14 şüpheli tespit edilmiş olup 7 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli 25 Ekim 2021 tarihinde yurt dışına çıkmış, 1 şüpheli 15 Kasım 2021 tarihinde ateşli silahla vurularak öldürülmüş ve 1 şüpheli de halen kayıp şahıs olarak aranmaktadır" denildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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