Diyarbakır'da "Bir Neslin Dirilişi 15 Temmuz" Etkinliği

Diyarbakır'da, "Bir Neslin Dirilişi 15 Temmuz" programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Kayapınar Kültür Merkezinde Milli Birlik Cemiyeti Şubesince "Bir Neslin Dirilişi 15 Temmuz" programı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Başkanı Osman Kozan ve Cihannüma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Parlak, birer konuşma yaptı.

15 Temmuz'u anlatan çocuk tiyatrosu ve sinevizyon gösteriminin ardından program, Grup Tillo'nun ilahi dinletisiyle son buldu.

Programa, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz da katıldı.