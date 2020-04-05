Diyarbakır'da bir mahalleye korona virüs karantinası Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Bozyer Mahallesi Taştepe mezrasının korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Bozyer Mahallesi Taştepe mezrasının korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 4 Nisan tarih ve 2020/10 sayılı kararı ile Bozyer Mahallesi Taştepe mezrasına korona virüs nedeniyle ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA