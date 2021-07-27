Diyarbakır'da bir mahallenin karantinası sona erdi
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Diyarbakır'da bir mahallenin karantinası sona erdi

Diyarbakır'da bir mahallenin karantinası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında uygulan karantina sona erdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında uygulan karantina sona erdi.

Çınar İlçe Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçeye bağlı 2 bin nüfuslu kırsal Başaklı Mahallesi, 12 Temmuz tarihi saat 20.00 itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtilmişti. Açıklamanın devamında ise karantina süresince mahalleye giriş çıkışların kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verildiği açıklanmıştı. Vakaların düşmesiyle beraberinde müjdeli haberi Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyükalçacı vererek, bugün saat 18: 00 itibari ile karantinanın tedbirler kapsamında sonlandığını duyurdu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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