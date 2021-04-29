Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahalle koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahalle koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Kovid-19 nedeniyle Armutova Mahallesi'nde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Mahallede yaşayanların istisnai durumlar dışında sokağa çıkmaması istendi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, jandarma ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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