Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahalle koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahalle koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Kovid-19 nedeniyle Armutova Mahallesi'nde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Mahallede yaşayanların istisnai durumlar dışında sokağa çıkmaması istendi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, jandarma ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar