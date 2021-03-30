Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Güneştepe Mahallesi'nde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı bildirildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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