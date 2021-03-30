Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Güneştepe Mahallesi'nde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı bildirildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar