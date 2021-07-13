Diyarbakır'da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
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Diyarbakır'da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Diyarbakır'da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 bin nüfuslu bir mahalle, artan Covid-19 vakaları sebebiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 bin nüfuslu bir mahalle, artan Covid-19 vakaları sebebiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Çınar İlçe Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçeye bağlı 2 bin nüfuslu kırsal Başaklı Mahallesi, 12 Temmuz tarihi saat 20.00 itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise karantina süresince mahalleye giriş-çıkışların kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
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