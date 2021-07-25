Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı
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Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'nın Başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Bellitaş Mahallesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 25.07.2021 tarihi saat 20: 00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinan uygulanmasına karar verildi. Kurulun yaptığı açıklamada, "Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı" belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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