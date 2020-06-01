Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı
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Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı
01.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:49

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Yolbulan Mahallesi'nde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği aktarılan açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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