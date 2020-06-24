Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası
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Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası

DİYARBAKIR'da bir kuyumcunun, esnaf, iş insanları ve çeşitli meslek guruplarından kişilerin yatırım amaçlı kendisine emanet ettiği yaklaşık 200 milyon lira değerinde para ve altın ile ortadan kaybolduğu iddia edildi.

24.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:36

DİYARBAKIR'da bir kuyumcunun, esnaf, iş insanları ve çeşitli meslek guruplarından kişilerin yatırım amaçlı kendisine emanet ettiği yaklaşık 200 milyon lira değerinde para ve altın ile ortadan kaybolduğu iddia edildi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Savcılık, kayıp olan kuyumcunun yakalanması için arama kararı çıkardı.

Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'ndeki bir kuyumcu iddiaya göre esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin yatırım vaadiyle kendisine emanet ettiği yaklaşık 200 milyon TL değerinde para ve altın ile ortadan kayboldu. İki gündür kuyumcudan haber alamayan ve dolandırıldıklarını iddia eden yaklaşık 50 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen Savcılık, kuyumcu hakkında yakalama kararı çıkarttı. Polis, kuyumcuda inceleme yaptığı sırada olayı yeni öğrenip kuyumcuya gelen alacaklılar, bilgi almaya çalıştı.

Konuyla ilgili, Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner de çok sayıda esnafın kendilerine başvurarak dolandırıldıklarını aktardığını söyledi. Soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası

Kaynak: DHA

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