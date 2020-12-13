Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçaçı başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında kararlar alındı. Buna göre Çınar'a bağlı Sevindik Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar karantina süresince kapatılırken, filyasyon ekipleri köyde çalışma başlattı. Köydeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı