Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: - Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu Diyarbakır'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

- Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otel işletmecinin kuzeni olan Faysal Akyıldırım (54), mal varlığı paylaşımı için Mersin'den Diyarbakır'a geldi. Dün gece saatlerinde otele geldiği sıralarda hasta olduğu iddia edilen Akyıldırım, hastaneye gitmesi teklifini reddederek otel odasına geçti. Sabah saatlerinde ise uyandırmak için odaya gelen otel görevlileri kapının açılmaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Kapının açılmasının ardından Akyıldırım yataktan düşmüş halde hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Akyılıdrım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akyıldırım'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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