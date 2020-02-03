Diyarbakır'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu

03.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:35

Diyarbakır'da Çin'den gelen bir kişi, korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanın bulunduğu kat önlem amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Seyahat için Çin'e giden M.B. (32) isimli vatandaş, 12 gün önce Türkiye'ye döndü. Daha sonra Diyarbakır'a gelen M.B., yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Korona virüsü taşıdığını düşünen hasta hemen tedavi altına alındı. M.B. tetkiklerinin yapılması için hastanede bekletilirken, bulunduğu kat tedbir amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, M.B.'nin Çin'den geldiğini söyledi. Hastanın Çin'den gelmesi sebebi ile panikle hastaneye başvurduğunu kaydeden Tekin, "Hastada herhangi bir belirti yok. Panik halinde Çin'den de geldiği için hastaneye başvurmuş acaba bende de var mı diye. Şu an için tetkikleri yapılıyor, aktif bir bulgu yok. Bizim düşüncemiz negatif yönde. Tetkiklerin ardından vatandaşı evine göndereceğiz ve kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle takibe alacağız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA