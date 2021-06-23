Diyarbakır'da bir kanadı olmayan yaralı baykuş tedavi altına alındı
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Diyarbakır'da bir kanadı olmayan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Diyarbakır'da bir kanadı olmayan yaralı baykuş tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan ve bir kanadı olmayan yaralı baykuş tedavi ediliyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan ve bir kanadı olmayan yaralı baykuş tedavi ediliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hizmet binası çatısında mahsur kalan baykuşu fark etti.

Bir kanadının olmadığı fark edilen baykuş çatıdan indirilerek ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı baykuş, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Diyarbakır'da bir kanadı olmayan yaralı baykuş tedavi altına alındı
Diyarbakır'da bir kanadı olmayan yaralı baykuş tedavi altına alındı
Diyarbakır'da bir kanadı olmayan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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