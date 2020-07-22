Diyarbakır'da bir kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu Diyarbakır'da bir kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kocasıyla tartışan bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Diyarbakır'da bir kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kocasıyla tartışan bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi 946. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mücella D. kocasıyla tartıştı. Tartışmadan kısa bir süre sonra evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadını, silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücella D.'nin yaşadığı evde kimse bulunmazken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA