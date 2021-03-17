Diyarbakır'da bir kadın, boğazına yazma sarılı halde ölü bulundu
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Diyarbakır'da bir kadın, boğazına yazma sarılı halde ölü bulundu

17.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:09
Diyarbakır'da bir kadın, boğazına yazma sarılı halde ölü bulundu

Diyarbakır'da bir kadın ikamet ettiği evindeki mutfakta, boğazına yazma sarılı vaziyette ölü bulundu.

Diyarbakır'da bir kadın ikamet ettiği evindeki mutfakta, boğazına yazma sarılı vaziyette ölü bulundu.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Gülşah K.'den haber alamayan yakınları evin kapısının önüne gelerek bir süre kapıyı çaldı. İçerden ses gelmemesi üzerine apartman görevlisi, balkona merdiven dayayarak eve girdi. Apartman görevlisi, mutfakta Gülşah K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülşah K'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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