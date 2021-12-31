Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi - Haberler
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Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi

Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısını dayanan eski eş, boynuna bıçak dayayarak eski eşiyle görüşmek istedi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısını dayanan eski eş, boynuna bıçak dayayarak eski eşiyle görüşmek istedi. Şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç. 7 yıllık ikinci eşi Merve Ç. ile bir hafta önce şiddetli geçimsizlikle nedeniyle boşandı. Eski çiftin çocuklarının velayeti baba Mehmet Ç'ye verildi. Mehmet Ç. çocuğunu annesinin yanına bıraktı. Mehmet Ç. annesiyle birlikte Üçkuyu TOKİ 1. Etapta oturan eski eşi Merve Ç.'nin evine gitti. Kapıyı açmayan Merve Ç., Mehmet Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışma üzerine eski koca, boynuna bıçak dayayarak görüşüp barışmak istedi. Komşuların haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ikna etti, şahıs gözaltına alındı

Polis ekipleri, Mehmet Ç'nin bıçağı bırakması için yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması yürüttü. Yoğun uğraşlar sonucu bıçağı bırakıp ekiplere teslim olan Mehmet Ç. Sağlık ekipleri tarafından boynuna verdiği zarardan dolayı olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Mehmet Ç. tedavisinin ardından karakola götürülürken, eski eşi Merve Ç'de şikayetçi olmak üzere ekipler tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi

Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi

Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi

Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi

Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi

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