Diyarbakır'da Bir Evdeki Patlama

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde meydana gelen patlamaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.



Sabah saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi Telgrafhane Sokak'ta bir binanın zemin katında yaşanan patlamanın, olayda yaralanan 4 çocuk annesi Bedia Daşlık'ın evinin bahçesinde bulduğu cismi atmak istediği sırada gerçekleştiği belirlendi.



Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu cismi Daşlık'ın evine attığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Olayın, alacak verecek meselesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.



Öte yandan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Daşlık'ın sağ el parmaklarının parçalandığı, sol eli ve göğüsünden de yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.