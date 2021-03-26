Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1
Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu -1Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu -
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Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaralılar olduğu bildirildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı