Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1
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Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu -1Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı

Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu -

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Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaralılar olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1
Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1
Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1
Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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