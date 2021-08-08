Diyarbakır'da bir büfede 'Müşteri çalma' kavgası güvenlik kamerasında
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Diyarbakır'da bir büfede 'Müşteri çalma' kavgası güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da bir büfede 'Müşteri çalma' kavgası güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da iki büfe işletmecisi arasında iddiaya göre, yaşanan 'müşteri çalma' tartışma kavgaya döndü.

Diyarbakır'da iki büfe işletmecisi arasında iddiaya göre, yaşanan 'müşteri çalma' tartışma kavgaya döndü. Yaşanan kavgada yumruk, sopa ve sandalyeler havada uçuşurken, o anlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir büfede yaşandı. İddiaya göre, büfe işleten R.Ö. ve oğulları H.Ö., ile R.Ö'ye, yakındaki büfenin çalışanları 'Müşteri çaldığı' diye hakaret edince tartışma çıktı. Tartışmaya çalışanlarda dahil olunca, kavgaya dönüştü.

Sopa ve sandalyeler havada uçuştu

Çıkan kavgada taraflar bir birlerine yumruk, sopa ve sandalyelerle saldırınca ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilirken, çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Her iki grup bir birinden şikayetçi oldu

Kavgaya karışan her iki grubun birbirinden şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da bir büfede 'Müşteri çalma' kavgası güvenlik kamerasında - Haberler
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