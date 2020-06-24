Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocukları ile balık avlamak için çaya giren 40 yaşındaki bir kişi, akıntıya kapıldı.

24.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:13

Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocukları ile balık avlamak için çaya giren 40 yaşındaki bir kişi, akıntıya kapıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, Silvan'da bulunan Malabadi Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte gezmek için bölgeye gelen Şeymus Arı, daha sonra çocukları ile birlikte balık tutmak için köprünün altından geçen çay kenarına geldi. Ayağının kayması sonucu suya düşen talihsiz adam, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Arı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Arı'nın cesedi sudan çıkarılırken yakınları ise feryat etti. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan dalgıcı olmadan bölgeye gelen AFAD ekiplerine tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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