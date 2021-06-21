Diyarbakır'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Yenişehir ilçesi Kurtismail Paşa Sokak'ta 8 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerin ve iş yerlerinin bulunduğu binadaki vatandaşları dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dumandan etkilenenlere müdahale edildi.

Ayrıca, dumandan etkilenen iş yeri sahiplerine de çevredeki vatandaşlar tarafından ayran içirildi.

Güvenlik önlemlerinin de alındığı binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu
Diyarbakır'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Sinan Çetin Tuğba Coşkun
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 23:02:17. #1.13#

title