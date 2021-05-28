Diyarbakır'da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu
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Diyarbakır'da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Diyarbakır'da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da buğday ekili olduğu öğrenilen bin 500 dönümlük arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da buğday ekili olduğu öğrenilen bin 500 dönümlük arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında tarla küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi kırsal Petek Mahallesi'nde iddiaya göre, bin 500 dönümlük buğday ekili arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Kısa sürede bölgeyi kaplayan dumanlar nedeniyle mahalle sakinleri jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahallelinin de aralarında olduğu bazı kişiler itfaiye ekiplerine traktörlerle destek verdi.

Yaklaşık bir saat süren yangında buğday ekili arazisi küle dönerken, jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı yangında itfaiyenin araziyi soğutma çalışması saatlerce sürdü. Yangında ekili arazi küle dönerken jandarma ekipleri ise yangınla ilgili olarak araştırma başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Diyarbakır'da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Diyarbakır'da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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