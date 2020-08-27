Diyarbakır'da bilindik manzara, düğünlerde 'korona' halayı devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da bilindik manzara, düğünlerde 'korona' halayı devam ediyor

Korona virüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başında gelen Diyarbakır'da düğün salonlarında bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da bilindik manzara, düğünlerde 'korona' halayı devam ediyor
27.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:03

Korona virüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başında gelen Diyarbakır'da düğün salonlarında bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor. Maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, işletmecilerin yaptığı uyarılara rağmen kol kola girip korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüs vakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır'dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını belirtmesine rağmen Diyarbakır'da bu kurala uyulmadı. Düğün salonlarını dolduran vatandaşlar, işletmeci ve düğün sanatçılarının uyarılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymayıp kol kola girerek korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü Güncel
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Güncel
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor Güncel
Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Spor
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber Magazin
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Dünya
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 4 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 4 ölü
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Karısına kızan öfkeli sürücü aracını ateşe verdi
Karısına kızan öfkeli sürücü aracını ateşe verdi
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Taksisinde bulduğu 2 bin 500 doları sahibine teslim etti
Taksisinde bulduğu 2 bin 500 doları sahibine teslim etti
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Berat Albayrak Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Amber Heard Halit Ergenç Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Sinan Gümüş Fatih Terim Eddie Newton Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Ateş Eylül Adana
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da bilindik manzara, düğünlerde 'korona' halayı devam ediyor - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 10:04:42. #1.15#
title