Diyarbakır'da Bilgi Evi faaliyetlerini çevrimiçi olarak sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, tam kapanmada çevrimiçi etkinliklere katılarak vakitlerini öğrenerek ve eğlenerek geçiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, tam kapanmada çevrimiçi etkinliklere katılarak vakitlerini öğrenerek ve eğlenerek geçiriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına aralıksız devam eden Bilgi Evi, 17 günlük tam kapanma nedeniyle yüz yüze eğitme ara verilmesinin ardından faaliyetlerine çevrimiçi devam ediyor.

Farklı branşlardaki derslerden yararlanan öğrenciler, dersleri ve soru çözüm saatlerinin dışında kalan zamanlarda kulüp faaliyetleri, yarışma ve turnuvalara katılarak öğrenerek eğleniyor.

Eğitmenler eşliğinde düzenlenen çeşitli yarışma ve çevrimiçi turnuvalara katılarak bilgilerini pekiştiren öğrencilerden finale kalanlara çeşitli hediyeler veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin