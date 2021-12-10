Diyarbakır'da "Beyaz Önlük Giyme Töreni" gerçekleştirildi - Haberler
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Diyarbakır'da "Beyaz Önlük Giyme Töreni" gerçekleştirildi

Diyarbakır'da
AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) "Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. Yılı Beyaz Önlük Giydirme Töreni" gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) " Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. Yılı Beyaz Önlük Giydirme Töreni" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Veteriner Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik gurubunun müzik dinletisi sunuldu.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, törende, DÜ'nün Diyarbakır'ın parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Çiftçi, DÜ'nün en önemli tanıtım alanlarından biri olduğunu ve her geçen gün gerek öğretim kalitesiyle gerek öğretim elemanı kalitesiyle, donatısıyla, binalarıyla büyüyerek gelişen iyi bir üniversite olacağını belirtti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise DÜ'nün Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu kaydetti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan da veteriner hekimliği mensubu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, 179 yılda veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği alanlarında çok büyük hizmetler verdiğini aktardı.

Vural, "Veteriner hekimler sadece bilimde değil edebiyatta, sanatta ve sporda da önemli işlere imza attılar." dedi.

Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdullah Özen "Tarihi Pandemiler Üzerinden Anlamak" adlı sunum gerçekleştirdi.

Özen, beyaz önlüğün aydınlığın, saflığın ve dürüstlüğün simgesi olduğuna vurgu yaparak, veteriner yemini ettirdi.

Daha sonra beyaz önlük giyme töreni yapıldı.

Diyarbakır'da Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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